Американець українського походження, Нік Розар створив дерев’яні окуляри, які різьблять у Карпатах, а продають у США.
«Коли я приїхав у Карпати аби познайомитись зі своїми родичами, побачив там дуже багато виробів з дерева. Миски, шкатулки чи столи в Америці не пригодилися б. Один з моїх друзів був в окулярах з дерева. Я попросив місцевих майстрів їх порізьбити. Вийшло оригінально і я загорівся цією ідеєю, щоб створити новий бренд окулярів», – розповідає Нік.
Окуляри створюють у США, а різьблення роблять в Івано-Франківську. Пересилають вироби поштою чи передають через знайомих. Коштують окуляри 170 доларів.
«В окулярах оздоблюється ручка. За день можу створити 2-3 окулярів. Робота тонка, потребує багато часу й уваги», – каже майстер з деревообробки Іван Гіндей.
Нік займається окулярами два роки. Каже справа окупилася за кілька місяців. Якщо в Україні це сезонний бізнес. То за кордоном окуляри купують увесь рік.