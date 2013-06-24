Запускаємо наступний етап програми єВідновлення. Відтепер українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, можуть подати заяву в Дії й отримати кошти на купівлю нового житла. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дія стала важливою частиною прозорої та ефективної відбудови. Українці, чиї домівки були пошкоджені через російську агресію, вже отримують фінансову допомогу за програмою єВідновлення. Понад 4 тисячі українців отримали виплати на загальну суму в понад 332 млн гривень. Загалом це одна з найскладніших послуг у реалізації та одна з найпростіших для користувача — кілька кліків у застосунку, а паралельно відбувається перевірка даних у реєстрах. Тепер послуга доступна і для власників знищеного майна. У Дії українці зможуть оформити житловий сертифікат, конвертувавши потім у кошти на купівлю нової домівки», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі компенсацію за програмою єВідновлення можуть отримати за зруйноване житло, яке має одного власника, не розміщене в зоні активних бойових дій та розташоване на підконтрольній Україні території.

Щоб отримати компенсацію за знищене майно:

Повідомте про знищене майно в застосунку Дія. Для цього перейдіть в меню Послуги — розділ єВідновлення — Зруйноване майно. Якщо зробили це раніше, повторно не потрібно.

Заповніть заяву про компенсацію в застосунку. Для цього необхідно, щоб ваші права на нерухомість було внесено до Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Вкажіть пільгову категорію, якщо є, та контактні дані.

Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку.

Суму компенсації визначить комісія органу місцевого самоврядування. Для цього враховують характеристики будинку: площу знищеного житла, рік побудови, клас об’єкта та середню вартість квадратного метра на вторинному ринку регіону.

Як працює компенсація?

Після того як комісія оцінить зруйноване майно, ви отримаєте житловий сертифікат у Дії або на електронну пошту. Його можна використати, щоб придбати нову квартиру, будинок чи будь-яке інше житлове приміщення. А також для купівлі нерухомості на вторинному ринку чи інвестиції в будівництво. Для цього потрібно:

подати заяву в Дії для бронювання коштів за сертифікатом укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати

Потім житловий сертифікат конвертують у кошти і перерахують їх продавцю нерухомості. Скористатися сертифікатом потрібно протягом 5 років з моменту отримання.

Зверніть увагу: на цьому етапі програми єВідновлення ви можете використати отриманий сертифікат лише для купівлі нової домівки. Якщо ж хочете звести приватний будинок на власній земельній ділянці, дочекайтеся наступного етапу. Зараз ми працюємо над його розробкою.

Крім того, пізніше отримати компенсацію можна буде за зруйноване житло, яке має кількох співвласників, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій.

Важливо: отримавши компенсацію, необхідно буде відмовитися від майбутніх репарацій, які сплачуватиме держава-агресор.

Подати заяву про отримання компенсації за знищене майно поки що можна лише в застосунку Дія. Пізніше сервіс запрацює в ЦНАПах, нотаріусів та органах соціального захисту.

Більше про процедуру отримання сертифіката дізнавайтеся на сайті програми єВідновлення в розділі Зруйноване житло: https://erecovery.diia.gov.ua/

Нагадаємо: з травня за програмою єВідновлення українці можуть подати заяву в Дії й отримати фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла. За цей час заяви подала понад 31 тисяча українців.

Послугу компенсації за зруйноване майно розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і Світового банку.