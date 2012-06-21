Днями американська компанія Ford приступила до випробувань компактного кросовера Puma ST. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на іноземні ЗМІ.
Тестування автомобіля проходить на гоночній трасі в німецькому Нюрбургринзі. Відзначається, що серійна версія моделі отримає аеродинамічний обвіс, особливі колісні диски і ексклюзивні кольори забарвлення кузова. Компактний кросовер Ford Puma ST також оснастять адаптивною підвіскою і посиленими гальмами.
Одним з дуже цікавих і логічних варіантів для Puma ST буде 1,5-літровий 3-циліндровий двигун EcoBoost від «зарядженого» Fiesta ST потужністю майже 200 кінських сил (290 Нм). У випадку з Fiesta ST, розгін з 0 до 100 км/год займає всього 6,5 секунди. В Fiesta ST немає автоматичної коробки передач — пропонується тільки «механіка».
Продажі компактного кросовера Ford Puma ST на європейському ринку розпочнуться в кінці 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»