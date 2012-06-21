Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Недостатня якість підготовки кадрів робітничих професій поставила випускників професійно-технічних навчальних закладах на останнє місце у ранжуванні індексу працевлаштування молоді. Життя вимагає модернізації системи професійно-технічної освіти. На Черкащині наполегливо працюють над створенням нового іміджу цих закладів, модернізації підготовки кваліфікованих робітників, відповідного рівня їхнього стажування з використанням технологічних інновацій. Як розповів начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Валерій Данилевський, перспективою для втілення цих ідей є створення навчально-практичних центрів. Адже їхнє відкриття дає змогу створити для учнів умови, наближені до виробничих, відповідно й отримати необхідні знання й навички.
У межах пілотного проекту обласна адміністрація спрямовала значний фінансовий ресурс на впровадження інноваційних виробничих технологій, модернізацію матеріально-технічної бази й освітнього середовища у закладах профтехосвіти. Сьогодні підготовку робітничих кадрів для різних галузей економіки в області здійснюють 22 державних заклади професійної освіти, в регіоні функціонує 8 навчально-практичних центрів. Серед основних напрямків — аграрний, будівельний, швейний. Це стало можливим завдяки сприянню Міністерства освіти і науки України, а також співпраці із провідними європейськими та вітчизняними компаніями.
Лише нинішнього року в області відкрито 3 навчально-практичних центри: на базі Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», на базі Канівського вищого професійного училища — сучасних зварювальних технологій «ВЕЛДЕР», на базі Золотоніського професійного ліцею — дорожньо-будівельного напряму. Планують відкрити ще 5, а також — 2 регіональних навчально-практичних центри галузевого напрямку.