Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун.
Він нагадав, що на сьогоднішній день українська залізниця поєднує Київ з п'ятьма столицями західних держав, зокрема Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою та Бухарестом.
«Стартує потяг Ковель-Холм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ та Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії», – наголосив Балчун.
За його словами, найближчим часом почне курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem у напрямку Київ-Перемишль. Поїзди проїжджатимуть через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.
Він додав, що наразі керівництво «УЗ» працює над тим, щоб запустити сполучення Київ-Відень вже з грудня 2017 року.