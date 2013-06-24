Довга і багатокрокова гра з високими ставками та іспитом на готовність обстоювати свої інтереси. Так характеризує віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина те, що очікує на Україну після надання Єврокомісією рекомендацій відкрити переговори про вступ до ЄС. В інтерв’ю Укрінформу вона розповіла про основні правила й етапи цієї гри, «брюссельську словесну хореографію» напередодні офіційного оприлюднення звіту Єврокомісії та як ставитися до криз, що виникають у відносинах з деякими країнами-членами у процесі нашого дедалі більшого зближення з ЄС.