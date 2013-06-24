Кабінет Міністрів створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Відповідне рішення, яке відкриває дорогу для співпраці із британськими перестраховими компаніями, було ухвалено на минулому засіданні уряду.
Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці із провідними британськими компаніями в галузі перестрахування Marsh McLennan та андерайтерами Lloyd’s of London через запровадження механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 мільйонів доларів.
«Це рішення насамперед позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дасть змогу здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткового пункта вартості страхового тарифу, що дозволить зернотрейдерам зекономити приблизно 100—140 гривень на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 мільярдів гривень», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.