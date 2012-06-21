Новий меморіальний знак на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та бійців АТО, які полягли, захищаючи державний суверенітет України, відкрили в Тернопільській обласній державній адміністрації. Освятили знак і відправили поминальну панахиду священнослужителі усіх конфесій. Участь взяли керівники області та міста, військові, громадськість, повідомляє сайт облдержадміністрації.
Новим елементом меморіалу є інтерактивний монітор, який містить якнайширшу інформацію про полеглих. Серед імен Героїв — 87 з Тернопільщини.
Досі меморіальна дошка містила лише світлини та імена Героїв, тепер же є й біографічна довідка.