На фініші другого місяця зими, 31 січня, у вітчизняному Міністерстві закордонних справ відбулася координаційна нарада представників центральних органів виконавчої влади, учасники якої обговорили нинішні аспекти співпраці нашої країни з Радою Європи, зокрема підготовку проекту наступного Плану дій Ради Європи для України.
Як відомо, технічну допомогу Ради Європи щодо місцевої й регіональної демократії здійснюють у межах відповідних планів дій РЄ для України, які ухвалює Комітет міністрів РЄ після консультацій та відповідно до запиту нашого уряду.
Чинність нинішнього плану на 2015—2017 рр., вже третього міжнародного документа такого штибу, завершується цьогоріч (у жовтні Комітет міністрів Ради Європи має розглянути проект нового документа, який у разі ухвалення стане новим Планом дій РЄ для України). Аналізуючи перебіг виконання нинішнього плану за два попередні роки, учасники зібрання відзначали його позитивні сторони: в ньому передбачено значну експертну допомогу і водночас дієві механізми контролю за втіленням реформ у нашій країні.
Варто згадати, що йдеться про спільну ініціативу Ради Європи і вітчизняної влади. П’ять пріоритетів згаданого документа — конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій, реформа судової системи, демократичне управління, запобігання економічним злочинам і права людини — належать до компетенції РЄ, яка непохитно обстоює на нашому континенті права людини, верховенство закону та демократію.
Саме в межах Плану дій на 2015—2017 роки через програму «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» Рада Європи наполегливо допомагає нам змінювати законодавство та інституційні рамки відповідно до євростандартів, а також відчутно посилювати спроможність публічної влади на центральному та місцевому рівнях, тобто реалізовувати реформу місцевого самоврядування та децентралізації влади.
За словами голови офісу РЄ в Україні Мортена Енберга, провідний бенефіціар цієї програми — Мінрегіон, а координацію її діяльності здійснюють Генеральний директорат з питань демократії — ІІ генсекретаріат РЄ та Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи. Це дає змогу українським реформаторам за потреби скористатися допомогою європейського експертного середовища, яке об’єднує високопосадовців міністерств, відповідальних за місцевий і регіональний розвиток, із 47 країн — членів РЄ.
Як зауважували присутні на зібранні, вже сьогодні слід розпочинати роботу з напрацювання пропозицій для наступного Плану РЄ для України на 2018—2020 роки, проводити секторальні зустрічі та консультації. Пріоритети співпраці України з РЄ залишаться незмінними передусім щодо демократизації управління, а це значною мірою забезпечить подальший європейський поступ нашої держави.