Новий голова Місії України при Організації північноатлантичного договору Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.
Про це повідомляє Місія України при НАТО в Twitter.
«Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти Генеральному секретарю НATO Єнсу Столтенбергу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 липня Президент України призначив першого заступника міністра закордонних справ України Вадима Пристайка главою місії України при НАТО.
Як відомо, 29 травня 2015 року Петро Порошенко звільнив Ігоря Долгова з посади голови місії при НАТО, яку він обіймав з червня 2010 року, у зв'язку з його призначенням заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.