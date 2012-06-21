Із 2 листопада цього року почне курсувати новий поїзд №127/128 Ковель — Харків, що з'єднає західні та східні регіони України. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».
«Укрзалізниця запроваджує нові маршрути, завдяки чому розвивається й туристичний потенціал регіонів, українці матимуть можливість більше подорожувати та пізнавати Україну. За місяць запроваджуємо пряме сполучення Ковель — Харків. Думаю, що із призначенням поїзда ще більше відпочивальників зі Слобожанщини відвідають туристичні об’єкти Полісся та Волині, зокрема й перлину Західної України — Шацькі озера», — зазначив керівник відомства Євген Кравцов.
У складі поїзда №127/128 Ковель — Харків буде 8 плацкартних та 8 купейних вагонів. Він курсуватиме через день по парних числах за напрямком Ковель — Харків та по непарних числах — зворотно. Відправлення з Ковеля о 14:20, прибуття до Харкова о 12:10. У зворотному напрямку відправлення з Харкова з 03 листопада о 13:30, прибуття до Ковеля о 10:18.
Потяг слідуватиме через станції Луцьк, Рівне, Здолбунів, Шепетівка, Бердичів, Біла Церква, ім. Т.Шевченка, Знам’янка, Кременчук, Полтава-Південна — загалом близько 30 населених пунктів.
Продаж квитків на цей поїзд уже відкрито, купейні проїзні документи коштують від 254 грн, плацкартні — від 155 грн.
Крім того, за словами пана Кравцова, готуються такі нові напрямки: Івано-Франківськ — Костянтинівка, Одеса — Лисичанськ, Одеса — Харків, Київ — Солотвино, Чернігів — Івано-Франківськ, Одеса — Рахів, Ужгород — Лисичанськ.