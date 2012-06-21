Новий клас ліків, який допоможе запобігти тисячам серцевих нападів та смертей від раку, був названий найбільшим проривом після статинів.
Вчені заявили, що відкриття знаменує початок «нової епохи терапевтичних засобів», які працюють зовсім інакше, ніж звичайне лікування, – інформує видання The Daily Telegraph.
Препарати не лише на чверть знижують ризик виникнення серцевого нападу, а й вдвічі зменшують шанси померти від раку, захищають від подагри та артриту.
Статини, що знижують рівень холестерину, призначаються мільйонам людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
Проте половина серцевих нападів зустрічається у людей, у яких рівень холестерину в нормі.
Тепер вчені встановили, що зменшення запалення в організмі може захистити від безлічі його згубних наслідків.
Препарат – «канакінамаб», який вводиться шляхом ін’єкції кожні три місяці, скорочує ризик виникнення серцевих нападів на чверть. Статини знижують ризик приблизно на 15%.
Вчені закликали до термінового проведення випробувань з вивчення впливу ліків на рак.
Професор Пауль Рідкер з Гарвардської медичної школи, США, який представив свої висновки на Європейському конгресі кардіологічних досліджень у Барселоні, заявив, що відкриває «третій фронт» у війні з серцево-судинними захворюваннями.
Чотирирічне дослідження показало, що у тих, хто вживав канакинумаб – препарат, що покликаний зняти запалення, ризик серцевого нападу знизився на 24%, тоді як у тих, хто отримував більшу дозу, смертність від раку зменшилася на 51%.
Виступаючи на найбільшому у світі зібранні з питань серця, вчені Гарвардського університету заявили, що підхід обіцяє «розпочати нову епоху» лікування.
Висновки були представлені на Європейському Конгресі кардіологів у Барселоні та опубліковані у журналі New England Journal of Medicine. Запалення є однією з природних реакцій організму на інфекцію або травми. Але воно також відіграє важливу роль у виникненні серцевих нападів та інсультів.
Експерти відзначають, що високий рівень запалення пов’язаний з різними захворюваннями, у тому числі раком, ревматоїдним артритом, остеоартритом та подагрою. Усе це зменшилося серед пацієнтів, які приймали новий препарат.
Компанія Novartis, яка виробляє препарат, заявила, що зараз вони мають намір подати заявку на отримання ліцензії для лікування хворих від серцевого нападу, а також розпочати нове випробування фази щодо застосування препаратів для захисту від раку.