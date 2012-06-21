Новим президентом ФРН делегати Федеральних зборів країни обрали 61-річного екс-міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра. Соціал-демократ Штайнмаєр був кандидатом у президенти від партій, які входять до правлячої коаліції: Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).
У промові після оголошення результатів голосування новообраний президент закликав співвітчизників до мужності. «Ми частина світу з його ризиками. Ризики існують і в нас. Але мало де у світі існує більше шансів, ніж у нас. І хто, якщо не ми, може бути мужнім. Тому, любі співвітчизники, будьмо мужніми», — заявив Штайнмаєр.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що Франк-Вальтер Штайнмаєр буде чудовим федеральним президентом, інформує агентство DPA. За її словами, він стане гідним главою держави у складні часи, адже на попередніх посадах уже довів, що вміє знаходити компроміси.
Франк-Вальтер Штайнмаєр народився 5 січня 1956 року в Детмольді (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія). Він виходець із робітничої родини. Одружений із суддею в адміністративних справах Ельке Бюденбендер, у пари є доросла донька, розповідає DW.
Політична кар’єра Штайнмаєра почалася в команді екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера. У 2005 році Штайнмаєр став міністром закордонних справ ФРН у коаліційному уряді ХДС/ХСС і СДПН, який уперше очолила Ангела Меркель. У 2007 році він також обійняв посаду віце-канцлера. 2013-го після чергових виборів до Бундестагу й повторного формування широкої коаліції — альянсу консервативного блоку ХДС/ХСС із СДПН Штайнмаєр знов очолив міністерство закордонних справ.
Новообраний президент Німеччини вже заявив, що має намір шукати діалогу з Росією та США. В ефірі телеканалу німецького телебачення ZDF він пояснив, що нині у світі формується «новий порядок міжнародних відносин», розвиваються зв’язки між Москвою і Вашингтоном, перебіг яких складно передбачити. На запитання, чи має він намір здійснити візит до Росії, Штайнмаєр прямої відповіді не дав, але сказав, що не можна відмовлятися від діалогу «навіть зі складними партнерами».
За його словами, в минулому складні партнери Німеччини були переважно на сході. Проте тепер Берлін має певні труднощі і в трансатлантичних відносинах. Зокрема складних перемовин Франк-Вальтер Штайнмаєр очікує з президентом США Дональдом Трампом. Він зауважив, що, на його думку, концепція зовнішньої політики нового американського уряду ще не зрозуміла. Штайнмаєр оголосив, що його перший візит на президентській посаді відбудеться до Франції.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»