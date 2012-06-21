Український паралімпієць Олег Іваненко здолав марафон з триатлону протяжністю 228 кілометрів і встановив національний рекорд. Спершу мужній чоловік проплив чотири кілометри Дніпром, потім пересів на хендбайк (велосипед із ручним кермуванням), на якому проїхав 182 кілометри. А на третьому етапі замість бігу, як у класичному триатлоні, Олег намотував кола у візку біговою доріжкою НСК «Олімпійський» — ще 42 кілометри. Останні два кола разом з ним долала група підтримки.
Фініш триатлону «Залізна людина» планували провести на Хрещатику у День Конституції. Однак зрештою передумали — важко-бо їхати на візку запрудженими машинами центральними вулицями. Тому переможну крапку поставили на «Олімпійському».
«Чотири з половиною місяці я посилено готувався осилити цей триатлон, — розповів стомлений, та щасливий Олег Іваненко журналістам. — Звісно, на дистанції було важкувато, та я людина наполеглива, жодної секунди не сумнівався, що досягну поставленої мети. Організм витримав, шкіра на руках — також»…
Він зазнав важкої травми в 16 років, невдало пірнувши у воду. Кілька годин пролежав на мілині, поки його випадково не знайшли рибалки. Після цього була складна операція і багато років реабілітації. Весь час поруч був і залишається батько Валерій Іванович. На наступний день після того, як з Олегом сталося нещастя, звільнився з роботи і присвятив весь свій час синові. Три чверті тіла паралімпійця не працює, та це не стало перешкодою вступу до вишу, не завадило стати успішним підприємцем — власником юридичної фірми.
За словами представника Національного реєстру рекордів Ігоря Підчібія, досі в Україні ніхто не долав дистанцію Ironman («Залізна людина») з такою важкою інвалідністю. Тому досягнення Олега не лише національне, а й світове.
До речі, 2007 року Олег Іваненко встановив національний рекорд: проплив стилем батерфляй 50 метрів, не зробивши жодного подиху.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»