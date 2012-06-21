На Чернігівщині створено 50 груп реагування патрульної поліції. Вони слідкують за правопорядком у райцентрах та сільській місцевості. До їх обов’язків входить оперативне реагування на повідомлення про правопорушення та інші події, їх розгляд у межах компетенції, а також патрулювання території обслуговування, самостійне виявлення та припинення правопорушень упродовж доби, — розповіли працівники сектору комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті npu.gov.ua.
За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковника поліції Дмитра Лося, найперше завдання груп реагування патрульної поліції (ГРПП) — забезпечити швидке прибуття за викликом: у райцентрах упродовж 5 хвилин з моменту отримання повідомлення про правопорушення чи подію, в сільській місцевості — 15-20 хвилин.
Спільні та грамотно скоординовані дії правоохоронців Чернігівщини забезпечили святкування Нового року громадянам без значних порушень публічного порядку. В ніч на 1 січня на території Чернігівської області відбулося 32 новорічні масові заходи, в яких взяли участь близько 16 тисяч громадян. Грубих порушень публічного порядку під час проведення культурно-масових розважальних заходів не допущено.