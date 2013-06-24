Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Тепер можна буде подати одну заяву й одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, — розповіла очільниця уряду. — Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви. Більше не потрібно особисто ходити по різних установах».

Заяви опрацьовують впродовж 5—30 календарних днів залежно від обраних послуг. Результат їх розгляду можна отримати онлайн через портал «Дія».

Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але в окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.