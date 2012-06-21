Згідно з наказом Мінагрополітики України товариству з обмеженою відповідальністю «Племптахокомбінат «Запорізький» Токмацького району присвоєно статус племінного птахорепродуктора ІІ порядку породи Ross 308. Це господарство займається вирощуванням племінної птиці та реалізує племінні цілі яйця.
За офіційними даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, загалом в області селекційно-племінною роботою у тваринництві, підвищенням генетичного потенціалу сільгосптварин і птиці займаються дев'ять племінних заводів по свинарству та два по молочному скотарству, один племінний репродуктор по вівчарству, два племінних птахорепродуктора та один племінний завод по конярству. Ці суб'єкти племінної справи у тваринництві не тільки забезпечують потреби області в племінних (генетичних) ресурсах, а й реалізовують їх за її межі.