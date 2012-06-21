В Україні запустили у виробництво нову модель вантажівки – сільськогосподарський самоскид КрАСЗ-M43BC0. Автомобіль виробляється на базі шасі МАЗ-4381N2.
КрАСЗ M43BC0 на базі шасі МАЗ-4381N2- двовісний автомобіль-самоскид з металевим кузовом і тристороннім зваленням, перекидається за допомогою гідравлічного механізму. Автомобіль призначений для перевезення і механічного розвантаження різних насипних і навалочних будівельних та інших сипучих вантажів господарського призначення, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Український самоскид має одні з найкращих експлуатаційних характеристик в сегменті середньотоннажних автомобілів. Вантажопідйомність автомобіля 5,3 тонни, об’єм вантажного відсіку – 11,4 куб.м., висота борта
Вартість автомобіля з дизельним двигуном ММЗ Д-245.35Е5 посилання – 1 062 000 гривень.
Вартість автомобіля з дизельним двигуном ЯМЗ-53423.10 посилання – 1 197 000 гривень.