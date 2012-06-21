Вчені виявили в Еквадорі новий вид жаб, що належить до сімейства Centrolenidae, які називають «скляними». Опис виду опубліковано в журналі ZooKeys, а коротко його викладає Naked Science.
Ці земноводні відрізняються прозорою шкірою на черевці. Крізь неї видно внутрішні органи, в тому числі печінку і шлунково-кишковий тракт.
Новий вид назвали Hyalinobatrachium yaku —в перекладі з мови кічуа yaku це означає «вода».
Жаби поширені в Центральній і Південній Америці, від Мексики до Аргентини. За словами вчених, потоки води, а саме невеликі річки з повільною течією, відіграють ключову роль у розмноженні цих жаб.
«Дослідження мітохондріальної ДНК жаб показало, що новий вид генетично близький до кількох відомих видів скляних жаб. Найбільш близький з них — Hyalinobatrachium pellucidum. Однак у нового виду є характерна відмінність — темні крапки в середній частині спини. Від інших скляних жаб вид відрізняють кілька рис. Зелені цятки на голові і спині у них темніші, ніж у інших видів. Прозора шкіра на грудях і черевці дозволяє розглянути не лише нирки і сечовий міхур, але і перикард — зовнішню оболонку серця. Область печінки і шлунково-кишкового тракту, навпаки, закриті світловідбиваючими клітинами, ірідофорами», —повідомляє видання.
Тіло у амфібій невелике, близько
При цьому вчені встановили, що жаби з різних популяцій вибирають рослини, що знаходяться на різній висоті. В одній з досліджених популяцій жаби не піднімалися вище півтора метра над водою, а в іншого — могли забратися на висоту шести метрів. Вчені наголошують, що забруднення річок регіону вкрай небезпечне для всіх видів скляних жаб.