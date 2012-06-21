Компанія Microsoft випустила тестову версію оновлення Word з пакету Office 365 з новою функцією «Коректор». Вона працює на основі штучного інтелекту, повідомляється в опублікованому прес-релізі.
Панель «Коректор» змінює стандартну панель «Правопис». Крім звичайної перевірки орфографії і пунктуації, Word тепер здатний вказати на стилістичні помилки.
Потенційні граматичні помилки буде підкреслено подвійний синьою лінією, а стилістичні недоліки — жовтим пунктиром. Система також позначає речення, в яких є помилка, і підкріплює їх правилами граматики і пунктуації.
У повідомленні наголошується, що, приміром, слова maybe та basically («може бути» і «в основному») будуть позначені як такі, що вносять невпевненість у тому випадку, якщо їх можна видалити без втрати сенсу.
«На перший погляд, алгоритм здається простим, але Word не просто знаходить слова з певного списку», — йдеться в прес-релізі. Доступ до «Коректора» першими отримали учасники програми Office Insider і доступна в Word починаючи з версії 16.0.7409.1000.