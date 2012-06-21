Новий закон про приватизацію дасть змогу завершити продаж державних активів в Україні до 2020 року. Про це заявив учора голова Фонду державного майна Ігор Білоус на прес-конференції в Укрінформі.
Він повідомив, що над новим законом Фонд працював понад півроку разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Baker&McKenzie і ЄБРР.
«Ми дійшли висновку, що для підвищення ефективності приватизації потрібно виправляти саме системні помилки. Без системного підходу реформу, а приватизація — це реформа, нам провести не вдасться», — сказав посадовець.
За його словами, головна мета нового закону — нарешті розпочати масову приватизацію: «Для досягнення цієї мети передовсім пропонується відмінити низку законів, які регулюють процес приватизації, і замінити їх одним — так званим кодексом приватизації, який би встановлював прості, зрозумілі, доступні інвесторам, зокрема й західним, умови».
Ігор Білоус повідомив, що закон відміняє поділ об’єктів на кілька груп, залишаючи лише дві: об’єкти великої та малої приватизації. Об’єкти великої приватизації, а таких близько 60, продаватимуться виключно з допомогою радників.
«До них будуть серйозні вимоги, буде покладена відповідальність, але вони продаватимуть фахово, відповідно до сфери діяльності підприємства. Фонд тільки технічно супроводжуватиме процес, стане платформою», —поінформував голова ФДМУ.
Об’єкти малої приватизації продаватимуться через електронні майданчики, у тому числі через систему ProZorro. Одним з найважливіших нововведень законопроекту є усунення інституту оцінювачів від приватизації. Ціна на об’єкти визначатиметься ринком.За словами голови ФДМУ, після прийняття закону значно зросте кількість об’єктів для приватизації: по-перше, буде можливість вивести на приватизацію частину заборонених об’єктів, а по-друге, встановлюється відповідальність на несвоєчасну передачу об’єктів від органів управлінь до Фонду.
«Так, це революція, яка змінить багато речей і в приватизації, і в управлінні державною власністю. Змінить на краще, бо у законі використано успішний досвід приватизації країн східної Європи. Цим законом ми даємо змогу державі позбутися неліквідів, якими вона не може ефективно управляти, а підприємцям — реальний шанс придбати об’єкти за простими схемами, аби створити власний бізнес і робочі місця», — наголосив керівник ФДМУ.