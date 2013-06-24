12 серпня в Івано-Франківську Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук взяла участь у виїзному засіданні Міжфракційного об’єднання «ВПО України». Про це повідомляє Урядовий портал.

На заході зібралися народні депутати, представники центральних органів влади, Івано-Франківської обласної, районних військових адміністрацій і територіальних громад, а також представники міжнародних організацій.

Учасники обговорили організацію роботи з ВПО в області й Україні загалом, реалізацію їхніх прав, діяльність Координаційних центрів підтримки цивільного населення, співпрацю ОВА з міжнародними партнерами та фондами, які опікуються підтримкою переселенців.

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук презентувала присутнім проект Закону «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб».

Нині діючий закон був прийнятий ще у 2014 році. Тож наразі не відповідає викликам повномасштабної війни: масштаби та швидкість внутрішнього переміщення кардинально зросли.

Мета нового закону – соціальна стабілізація ВПО через їх соціальний захист, адаптацію й інтеграцію у громадах.

Посадовиця наголосила, що у законопроекті враховано досвід, отриманий за останні півтора року, краще прописані права ВПО, деталізовані повноваження органів державної та місцевої влади тощо.

Значна роль у роботі з внутрішніми переселенцями у законопроекті відводиться інституту Уповноваженого з питань ВПО, Координаційним центрам підтримки цивільного населення та Радам з питань ВПО.

«Маємо виписати закон так, щоб усе було чітко, предметно і зрозуміло. Дякую за допомогу в його розробці народним депутатам із Міжфракційного об’єднання «ВПО України», а також Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю», – підсумувала Ірина Верещук.