Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «ВінІндастрі» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 27 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«ВінІндастрі», ініціатором створення якого виступила Вінницька міська рада, стане вже четвертим індустріальним парком у Вінниці. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

Як розраховують ініціатори створення парку, «ВінІндастрі» забезпечить роботою близько 800 вінничан. Фінансування створення та функціонування індустріального парку «ВінІндастрі», план реалізації проекту здійснюватиметься керуючою компанією, учасниками індустріального парку «ВінІндастрі» та приватними інвесторами.

«ВінІндастрі» став 70-м парком, включеним до Реєстру індустріальних (промислових) парків.