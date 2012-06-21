Святкова ніч з 31 грудня на 1 січня в Києві та на всій території України буде морозною, невеликий сніг можливий лише в південних областях, повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко. «У столиці новорічна ніч буде без опадів, мороз 3—8°, вдень також невеликий мінус — 2—3°, без опадів», — повідомила синоптик. За її словами, загалом середня температура в Україні в ніч на 1 січня 2017 року — 3—9° морозу.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що січень та лютий 2017 року будуть теплішими порівняно з температурною нормою, характерною для цього періоду року. «Не називатиму середніх показників, але зазначу, що на тлі підвищення порівняно з нормою температури повітря в січні — лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов: короткочасних, але достатньо відчутних похолодань, сильних снігопадів, ожеледі та штормових вітрів», — цитує Миколу Кульбіду УНІАН.