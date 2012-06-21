Синоптики розповіли, якою буде погода 31 грудня та 1 січня в Києві і Україні.
Народні і метеорологічні прогнози віщують українцям на Новий рік 2018 морози і відсутність снігу. Правда, обіцянки провідних експертів збігаються не в усьому.
Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Вазіра Мартазінова зазначає, що 31 грудня та 1 січня очікується потепління. Температура в Києві на Новий рік буде в межах від -2 до -4°С. Можливий мокрий сніг.
Трохи холодніше — близько -5°С на сході і півночі країни, а також в центральних областях. Тут не відкидаються снігопади. Нуль і мокрі опади варто чекати на півдні.
Сніг у Карпатах на новорічні свята буде нестійким через високі температури, зазначила пані Мартазінова. У західних регіонах стовпчик термометра не опуститься нижче -4°С.
А ось подальші свята пройдуть у більш зимовій атмосфері. Після Нового року температура вночі сягне -17°С.
Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, готуватися потрібно до ще нижчих температур.
На його думку, зима-2018 буде з морозами до -30°С. Але є надія, що почнуться вони після святкової ночі. Синоптик обіцяє до -5°С на Новий рік, сильні снігопади перед святом і після нього.
Головний синоптик країни Микола Кульбіда стверджує, що сильних морозів не буде. За його словами, прогнози і метеорологічні спостереження за останні роки не віщують сильного холоду. Погода буде в межах норми для початку січня.
Втішний прогноз дає і завідуюча відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її словами, зима буде теплою, із середніми температурами на 2-3 градуси вище норми.