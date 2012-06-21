У Запорізькому державному цирку пройшло свято для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, організоване міськими соціальними службами. У ньому взяли участь 1200 юних запоріжців.
Дітей та їхніх батьків привітав заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров, побажавши щастя, здоров’я та успіхів у новому 2017 році. Крім задоволення від яскравої вистави, хлопчаки і дівчатка отримали подарунки.
Ще один новорічний захід для дітей пільгових категорій відбувся у кіноконцертному залі ім. Олександра Довженка. Цього разу учасниками свята стали 300 дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, з багатодітних та малозабезпечених сімей. Для них дорослі підготували інтерактивну розважальну програму за участі аніматорів, а також показали цікавий мульт?фільм. Жоден із присутніх не пішов додому без солодких подарунків.
А під величезну ялинку, що на головній площі Запоріжжя, на свято «Новорічна мрія» надвечір запросили вихованців шкіл, інтернатів, позашкільних закладів з усієї області. Веселих свят їм побажала заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Сороченко.
Цього року центральну новорічну ялинку прикрасили іграшками, які виготовили самі діти. Призерам конкурсу новорічних прикрас вручили дипломи, солодкі подарунки. Під час розважальної програми на сцені виступили діти з вокальними і хореографічними номерами. Це свято проводили другий рік поспіль, воно стає традиційним.