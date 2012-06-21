Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Як засвідчило імпровізоване опитування двох десятків покупців в одному з супермаркетів Черкас, вони планують витратити на святковий новорічний стіл від 500 до 1,5 тисячі гривень. Приміром, пенсіонерка Ольга Битюк розповіла, що у її сімʼї із трьох чоловік новоріччя вже давно не святкують розкішно. На застілля зможуть витратити не більше 450 гривень. Щоб дозволити собі таку радість, економлять. А попереду ще ж Різдво. Заготовляють продукти в супермаркетах, де можна щось придбати зі знижками. Із мʼясного сподівається придбати курку. Будуть ще салат і яблука.
Наталія Задорожна, службовець, має трохи більший святковий бюджет — за її підрахунками новорічне застілля обійдеться сімʼї гривень у 800-900. Традиційне олівʼє, шампанське, рибні делікатеси, цукерки, фрукти не оминуть трапези біля ялинки. Фінансуватимуть новорічний стіл разом — чоловік, дружина та двоє дорослих дітей.
А ось молода мама Ірина з п’ятирічним сином відзначатимуть свято у колі великої сімʼї. У гості очікують двох братів і сестру з дітками. Всього збереться чоловік із десять. До новорічного застілля вже починають готуватися. Шукають щось екзотичне, аби здивувати всіх. Подарунки діткам уже купили. Про бюджет Ірина не турбується: її чоловік, підприємець, зможе забезпечити всі витрати.
На жаль, багато з опитаних не змогли точно відповісти на поставлені запитання щодо вартості святкового столу. У приблизних прикидках для великої частини співрозмовників свято Новоріччя буде досить скромним. Дехто піде до ресторану. Там, кажуть, можна відсвяткувати за суму від 800-900 гривень.