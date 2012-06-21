Цими вихідними в Бучі, місті-супутнику столиці, відбувся традиційний фестиваль оперети, опери та мюзиклу «О-Фест-5», який до того ж відсвяткував перший ювілей.
У кого був час і натхнення, той мав змогу розважитися на «О-Фесті» не лише музикою. Протягом двох днів, 10 та 11 червня, і поза столицею, і в Києві проходили широкомасштабні мистецькі акції та пропонували чимало розваг для дітей і дорослих. Були скульптурні експозиції, виставки живопису та графіки, інсталяції сучасного мистецтва, інтерактивні візуальні проекти. Відбулися виступи каскадерів, музикантів, танцювальних колективів, концерти камерних ансамблів, майстер-класи, кулінарні презентації, театралізовані вистави.
Головною подією фестивалю стали гранд-концерти, в яких узяли участь іноземні й українські артисти. Поза містом концерт відбувся просто неба (європейці називають цей вид вистав open-air) в одному зі старовинних парків. Складно було задіяти балет Національної оперети, оскільки сцена літнього театру невелика. Але танцівники повною мірою показали себе вже наступного дня у концерті на сцені свого театру.
Як же добре, що парк зберегли, а не забудували, як часто буває. Бо саме зелене шатро, кущі, тріщинуваті стовбури, шапки листя створюють чудову акустику, гасячи луну й поглинаючи фальш й нещирість.
Відкриваючи головний фестивальний концерт, міністр культури Євген Нищук зазначив, що «О-Фест» — один із тих мистецьких проектів, які підвищують авторитет України в Європі та світі, сприяли отриманню нашою країною безвізового режиму з ЄС та асоційованого членства у цій організації. Цього разу участь у фестивалі взяли музиканти й диригенти з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Грузії, Італії, Казахстану, Китаю, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Швейцарії. Вони змогли оцінити високий рівень українських колег, привітність публіки й організаторів, щирість і доброзичливість українців.
Засновники й організатори фестивалю — Київський національний академічний театр оперети і Бучанська міська рада. Проводять його за підтримки Міністерства культури і Київської міської державної адміністрації.
— Для Національної оперети України «О-Фест» важливий тим, що дає передовсім художнє, професійне зростання артистам, сприяє обміну досвідом, взаємодії вокалістів різних вокальних шкіл із різних країн, — вважає художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський. — А для глядачів це прекрасне шоу. Вони мають змогу побачити і почути світових зірок, виконавців оперети, опери, мюзиклу наживо. Захід сприяє широкій популяризації жанру оперети, до того ж це ефективна реклама Національної оперети в Україні й світі.
Традиційно «О-Фест» відвідують почесні гості — Надзвичайні і Повноважні посли країн-учасниць, керівники, диригенти й артисти провідних музичних театрів світу, знамениті виконавці й музиканти, політики і представники влади, діячі культури і мистецтва.