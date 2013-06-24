Об'єднані Арабські Емірати виділили 4 млн доларів на будівництво сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин, та планують передати 2,5 тис. ноутбуків для учнів шкіл Чернігівщини.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська в Телеграміпісля спільного відвідання з міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ Маріам Альмхейрі одного з таких будинків, передає Укрінформ.

«У вас буде будинок!» – треба бачити очі вихованців великих прийомних родин (так званих ДБСТ) та їхніх названих батьків у цей момент. Наприклад, родини Паскевичів, де батьки-вихователі Оксана та В'ячеслав опікуються вісьмома прийомними та п'ятьма власними дітьми. Вони мусили залишити дім у Кривому Розі через постійні обстріли, але вже наприкінці 2023 року сім’я заїде у новий. Вчора розділили ці емоції родин разом із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ, яка перебувала з візитом в Україні, – адже саме завдяки її країні зведення цих будинків стало можливим!», - зазначила перша леді.

Зеленська розповіла, що під час свого візиту в ОАЕ нформувала Альмхейрі про драматичне становище великих прийомних родин. Так, за її словами, у результаті російського вторгнення житло втратили щонайменше 55 таких сімей, де виховується в цілому 550 дітей.

«Тоді уряд ОАЕ виділив 4 млн доларів на будівництво ергономічних, сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин в межах проєкту «Адреса дитинства» від Фундації Олени Зеленської», - підкреслила дружина глави держави.

Вона подякувала Президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну та всьому уряду країни за підтримку українських родин та дітей.

У той же час перша леді розповіла міністерці з ОАЕ про інші проєкти своєї Фундації, зокрема про розробку проєкту з оснащення укриттів для шкіл Чернігівщини та закупівлю ноутбуків для дистанційної освіти.

Так, за її словами, Фундація вже надала 38 856 ноутбуків для вчителів.

«Була рада почути, що ОАЕ долучається і тут – невдовзі надійдуть 2500 ноутбуків для учнів», - анонсувала Зеленська.

Як додали в пресслужбі Офісу Президента, зведення будинків у межах проєкту "Адреса дитинства" стартує в липні. Завершити будівництво планується до кінця року.

"Для нас важливо, щоб кожна дитина зростала в сім'ї. Завдяки проєкту "Адреса дитинства" й забезпеченню великих родин будинками ми не лише повертаємо зруйноване російськими ракетами житло, а й заохочуємо родини дізнаватися більше про різні сімейні форми виховання, щоб у кожної дитини була родина", – наголосила перша леді.

«Лише разом із друзями подолаємо те, що накоїв агресор. І вже це робимо», – підкреслила вона.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі наслідки російських екологічних злочинів в Україні.