«Урядовий кур’єр» підібрав фотографії колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, які увійшли до книги Піта Соуза «Обама: інтимний портрет».

Піт Соуза став офіційним фотографом Білого дому в 2009 році. До цього він протягом чотирьох років документував політичний злет Барака Обами – від сенатора від Іллінойсу до президента Сполучених Штатів Америки.

Соуза проводив в компанії Обами по 10-12 годин, нерідко сім днів на тиждень. За вісім років президентства Барака Обами він зробив понад два мільйони його фотографій.

«Щоб відобразити президента для історії, потрібно працювати сім днів на тиждень по 24 години на добу, завжди бути готовим виїхати на дзвінок, без відпустки і без лікарняних. Це така робота, коли ваш мобільний BlackBerry вібрує безперервно», – розповідає фотограф.

"УК" підшукав невелику колекцію його кращих робіт, на яких Барак Обама зображений то веселим, то серйозною сімейною людиною з властивою йому природною манерою спілкування з людьми.

20 січня 2009 року в вантажному ліфті по шляху на інавгураційний бал президент накинув свій піджак на плечі дружини Мішель, щоб її зігріти.

"Це був інтимний момент, співробітники адміністрації і охорона намагалися не дивитися в його бік", - згадує Соуза.

На знімку вище - Обама поправляє комірець після прийому в Білому домі. Він прямує до своєї резиденції.

Фотографії Піта Соуза представляють Барака Обаму як зразкового сім'янина. Фотограф зняв Обаму, коли той прийшов повболівати за свою дочку Сашу, яка грала в баскетбол. Два тренера не змогли приїхати на цей матч.

«Президент і його тодішній помічник Реджі Лав взяли на себе тренерські обов'язки на час цієї суботньої гри, – згадує Соуза. – На фото видно їхню реакція на гру, за якою вони спостерігали разом з членами команди Саші».

Перші три місяці 2010 року Обама присвятив підготовці закону про реформу системи охорони здоров'я. Він був прийнятий 21 березня.

В один з тих днів почався надзвичайно сильний снігопад, який припинив роботу уряду на кілька днів. Обама скористався цією можливістю, щоб провести час зі своїми дочками – Сашею і Малією.

На знімку вище Барак Обама спілкується з дітьми з дитячого садочка вашингтонського передмістя Бетесда в штаті Меріленд.

Президент поїхав до школи Саші на закінчення навчального року, а дорогою помітив діточок, котрі дивилися на нього з вікна.

Президент Обама любив спілкуватися з людьми різного віку. На цьому знімку він розмовляє з Тельмою «Максін» Піппер Макнейр після підписання ним закону про посмертне нагородження Золотою пам'ятною медаллю конгресу чотирьох жертв вибуху в 1963 році в баптистській церкві в Алабамі.

Серед загиблих була дочка Тельми Макнейр.

Президент Обама розмовляє з канцлером Ангелою Меркель на саміті G7 в Німеччині.

За вісім років, проведені Обамою в Білому домі, ці два політика налагодили тісні зв'язки і хороші відносини.

Багато фотографій Соуза присвячені спілкуванню Барака Обами з дітьми.

На цьому знімку, що вище Обама тримає одягнену в костюм для Хеллоуїна дочку заступника радника з національної безпеки Бена Роудс.

А в Лондоні, в Кенсингтонському палаці, Обама зустрівся з іншим, більш знаменитим молодим чоловіком – принцом Джорджем, правнуком королеви.



