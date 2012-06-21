Тринадцятеро кращих представників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» отримали сертифікати про іменні стипендії від компанії Huawei. Перший приз дістався четвертокурсниці Наталі Гвіздецькій з Інституту телекомунікаційних систем. Середній бал за останній семестр у неї «п’ять». Дівчина мріє стати інженером в сфері мобільного зв’язку і шукає місце для стажування. А оскільки мрії мають здійснюватися, влітку «Хуавей Україна» надасть дівчині таку можливість.
Другу за обсягом виплату отримають ще шестеро студентів. Серед них Дарина Ляшко — п’ятикурсниця факультету електроніки. У неї також найвищий бал. Плюсом також стало захоплення музикою й участь у громадському житті інституту. У цій групі Віра Родіонова, п’ятикурсниця факультету прикладної математики. Разом з наставницями Лесею Люшенко і Євгенією Сулимою вона бере участь у стартапі Dia-Safe-Life, який спрощує життя хворим на діабет. А ось п’ятикурсник факультету електроніки Влад Степаненко подавався відразу на кілька стипендій, зокрема президентську й парламентську. Та в результаті майстер з роботи з аудіо й відео отримав винагороду телекомунікаційної компанії. Як і Дмитро Черкас із Фізико-технічного інституту. Хлопець спеціалізується на кібербезпеці — актуальній темі для України. А зацікавився цим напрямом після того, як телефонні шахраї виманили гроші у його знайомих.
А ось Антон Ковбич з радіотехнічного факультету настільки захоплений майбутньою професією, що збирався витратити гроші на комплектуючі для радіоапаратури. Тож йому компанія обіцяє і стипендію платити, і з радіоелементами допомогти.
Загалом серед 13 стипендіатів шестеро дівчат, отже монополія чоловіків на технічні спеціальності руйнується.