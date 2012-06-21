Шпалери можуть становити небезпеку для здоров'я людини.

До такого висновку прийшли фахівці з Тулузи за підсумками проведеного дослідження.

Французькі вчені стверджують, що в шпалерах можуть завестися мікроорганізми, що провокують грибкові захворювання, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Цей факт підтвердило дослідження, в рамках якого фахівці виявили три види вірусів, що розмножилися в сприятливих умовах.

За словами фахівців, до основних симптомів токсичного отруєння можна віднести нудоту, блювоту, а також психічні розлади, депресію і запаморочення. 