Шпалери можуть становити небезпеку для здоров'я людини.
До такого висновку прийшли фахівці з Тулузи за підсумками проведеного дослідження.
Французькі вчені стверджують, що в шпалерах можуть завестися мікроорганізми, що провокують грибкові захворювання, повідомляють зарубіжні ЗМІ.
Цей факт підтвердило дослідження, в рамках якого фахівці виявили три види вірусів, що розмножилися в сприятливих умовах.
За словами фахівців, до основних симптомів токсичного отруєння можна віднести нудоту, блювоту, а також психічні розлади, депресію і запаморочення.