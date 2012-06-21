У Маріуполі на Донеччині презентували стратегію розвитку лікарні інтенсивного лікування, яка з 1 січня нинішнього року стала закладом обласного підпорядкування і тепер її створюють на базі нині діючої міської лікарні №2. Вже визначено, що на облаштування в приморському місті медичного закладу третього рівня з обласного бюджету нададуть транш у розмірі 112 мільйонів гривень. Третину цих коштів є намір використати для ремонту і термоізоляції будівлі, а на решту придбають сучасне медичне обладнання.
Наявність у лікарні третього рівня дуже якісної медичної апаратури та відповідне обслуговування стануть доступними не тільки для маріупольців, а й для всіх мешканців Донецької області, які потребують допомоги. Окрім всіх необхідних відділень на базі обласної лікарні також працюватимуть кафедри Донецького медичного університету, що дасть змогу періодично поповнювати штат медичного закладу молодими кваліфікованими фахівцями.
А всього протягом року на розвиток медицини прифронтової Донеччини заплановано спрямувати понад 500 мільйонів гривень: приблизно 350 мільйонів із бюджету області та понад 150 мільйонів — кошти, які перерозподілено з тимчасово окупованих територій краю. Ці гроші витратять також на впорядкування діагностичного центру в Слов’янську, диспетчеризацію первинної допомоги та оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості.