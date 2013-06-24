Це потужне посилення системи управління в сфері імунопрофілактики населення. Старе обладнання, зокрема холодильники та морозильні камери, замінені на сучасні холодові кімнати та холодильне обладнання, яке відповідає стандартам ВООЗ. Це дозволяє забезпечити повний цикл вакцинації населення та наблизити послуги з імунізації до кожного українця незалежно від місця перебування. Про це повідомляє Урядовий портал.

У спільній координації ЦКПХ з департаментами охорони здоровʼя у кожній області можуть забезпечувати на постійній основі щеплення для населення як у закладах охорони здоровʼя та пунктах щеплень, так і проводити виїзні сесії у віддалених містах та селах. Наразі усі області забезпечені спеціальним транспортом та необхідним обладнанням для контролю та транспортування вакцини за умов дотримання холодового ланцюга.

«Це пріоритетна складова системної роботи МОЗ у сфері імунопрофілактики населення, де якість вакцин, безперебійна наявність та доступність до послуги вакцинації забезпечує проведення рутинних щеплень на рівні регіонів у будь-якому куточку країни. І кожен українець, прийшовши на вакцинацію, буде впевнений у якості вакцини та умовах її зберігання», – про це під час селекторної наради повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для ЦКПХ вже проведено навчання з управління процесом імунізації на всіх етапах – від планування щеплень, логістики вакцин до їхнього використання. Це дозволяє посилити контроль за всіма етапами роботи з вакциною на рівні регіонів.

В рамках співпраці з міжнародними партнерами UNICEF та ВООЗ, у партнерстві з ЄС, ЦКПХ отримали 36 автомобілів (30 мінібусів і 6 вантажівок на загальну суму 2,36 млн доларів США), щоб розвозити вакцину у межах області та проводити виїзні щеплення у віддалених населених пунктах. У межах цих проектів було оснащено 26 холодових кімнат (на загальну суму 924 тис. доларів США).

Крім того, в рамках спільного проекту МОЗ та Світового банку, заклади охорони здоровʼя та ЦКПХ отримали більше ніж 9 тисяч одиниць спеціалізованого холодильного обладнання (2068 холодильників з льодовим захистом, 1034 морозильні камери з акумулятором холоду, 2066 мережевих комбінованих холодильників, 4134 пристрої контролю температури) на загальну суму 11,2 млн доларів США.