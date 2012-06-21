У Рубіжному відбувся ХХІІ обласний фестиваль національно-етнічних культур «Сузір’я злагоди». Упродовж багатьох років він сприяє збереженню національно-культурної спадщини, звичаїв, мовних і побутових традицій етнічних груп населення краю. А торік захід було внесено до Регіональної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016—2018 роки.
«На Луганщині гармонійно поєдналися національні й культурні традиції 123 національностей і народностей, які утворюють унікальне багатонаціональне культурне надбання області», — зазначив у вітальному слові перший заступник голови ОДА Вадим Данієлян. Цього року учасниками обласного заходу стали представники Старобільського районного товариства любителів польської мови та культури «Міст надії», Сєверодонецького відділення обласного благодійного фонду «ХеседНер», грузинської спільноти та іноземні студенти Луганського державного медичного університету з Індії й Таджикистану.
Загалом у фестивалі взяли участь 22 творчі колективи.
«Після війни це було наше перше представлення грузинської кухні та гостинності на такому рівні. Не вистачало національного одягу, але все одно вийшло красиво. Україна — друга батьківщина кожного грузина, ми любимо Україну, хвилюємося за неї, в нас одна доля й одна дорога», — поділився враженнями Тимур Берідзе, який нині живе в Сєверодонецьку.