Уже півроку Рівненщина офіційно співпрацює з Луганщиною: торік у жовтні голови облдержадміністрацій Олексій Муляренко та Юрій Гарбуз уперше в Україні закріпили партнерство окремим меморандумом.
Це унікальний приклад для України. «Якщо інші області й підтримують східні регіони, то не в таких масштабах, як Рівненська. А це додаткове навантаження, — зазначив прес-офіцер цивільно-військового співробітництва ЗСУ підполковник Андрій Рисюк під час зустрічі з громадськістю в Рівненській облдержадміністрації.
За кілька місяців співпраці з Рівненщини доправили на Луганщину понад 100 тонн гуманітарного вантажу, 30 кубів лісу для відновлення храму, збудовано 2 каплички і встановлено 7 православних хрестів у місцях перетину лінії розмежування. Особливий акцент у співпраці — на оздоровленні дітей зі сходу. Лише за 2016 рік майже 500 дітей Луганщини провели канікули на Рівненщині. Цього року, вочевидь, буде не менше. Окрім згаданого меморандуму, чинні й угоди між районами: Костопільським і Новопсковським, Рокитнівським і Попаснянським, Гощанським і Корецьким та Новоайдарським. Це і співпраця волонтерів, і обмін досвідом в освіті, культурі, охороні здоров’я, соціально-економічному розвитку. Вже незабаром, напередодні Великодня, жителі Рівненщини вкотре повезуть подарунки на схід.
Інна ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур’єра»