Фонд державного майна України планує у листопаді 2017 року виставити на приватизацію 75,22% акцій «Турбоатома», а в грудні повторно провести аукціон з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу. Про це йдеться у плані приватизації на 2017 рік, повідомляє УНІАН.
Також Фонд держмайна має намір у березні виставити на продаж 99,99% «Сумихімпрому», а в жовтні — 78,3% акцій великої енергогенеруючої компанії «Центренерго».
У серпні відомство планує розпочати приватизацію 70% акцій Хмельницькобленерго, 70% Миколаївобленерго, 65% Харківобленерго, 50,9% Тернопільобленерго, 60% Запоріжжяобленерго. Крім того, в липні фонд має намір виставити на продаж на фондових біржах по 25% плюс одна акція Сумиобленерго, Одесаобленерго, «ДТЕК Донецькобленерго», Київенерго, «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», Донбасенерго.