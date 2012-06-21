Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило договір, яким буде врегульовано платне використання газорозподільних мереж (ГРМ) і направило їх компаніям-операторам ГРС (облгазам).
Про це повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на слова профільного заступника міністра енергетики Ігоря Прокопіва.
«Міністерство вжило таких заходів: перше — провели низку переговорів з представниками операторів ГРМ. Друге — погодили текст договору, яким буде регулюватися платне використання державного майна», — зазначив пан Прокопів.
За його словами, 24 травня з боку міністерства були підписані примірники цих договорів і розіслані операторам ГРМ.
«Міненерговугілля зробило публічну оферту. Ми очікуємо, що оператори у встановлений законом термін, зі свого боку підпишуть зазначені договори», — сказав заступник міністра.
За словами пана Прокопіва, також Міненерговугілля закінчує щорічну інвентаризацію ГРМ.
«Майже всі компанії-оператори ГРМ своєчасно подали необхідні документи для реалізації цього процесу», — зазначив він.