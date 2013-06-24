Продовження заборони ЄС на експорт сільськогосподарських культур з України не розв’яже проблеми з перенасиченням прикордонних країн українським збіжжям. Таке рішення може лише поглибити її. На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, виступаючи на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (AgriFish) у Брюсселі. Він зазначив, що росія обов’язково скористається можливістю ще більше нашкодити Україні й перекриє морські шляхи, як зробила це відразу після рішення ЄС про обмеження.

«Уже 8 травня, одразу після того, як ЄС ухвалив рішення про обмеження, росіяни на 10 днів повністю зупинили роботу зернового коридору. Після цього рішення частина портів уже не працює. Порт «Південний» заблоковано. Маємо розуміти, що, продовжуючи заборону, ми автоматично зменшуємо роботу морського зернового коридору. Оскільки росіяни явно цим скористаються і ми відповідно збільшимо проблему, яку все одно доведеться разом розв’язувати», — наголосив він.

Микола Сольський навів цифри, які свідчать, що прикордонні країни, котрі заборонили ввезення української сільськогосподарської продукції, насправді 2022 року зміцнили свій експортний потенціал, наростили внутрішню переробку та підвищили конкурентоспроможність тваринницького комплексу за рахунок імпорту з України. Зокрема Польща збільшила свій експорт більш ніж на чверть, досягши рекордної позначки — 47,5 мільярда євро. Виробництво м’яса птиці зокрема завдяки українському зерну збільшилося на 7,5%.

«Польща й інші країни Східної Європи, де введено обмеження, імпортували аграрної продукції (сільськогосподарської та харчової) з України на 7 мільярдів євро. Згідно з експертними оцінками, із цього обсягу приблизно 3,5 мільярда євро становлять зернові та олійні, які після перевантаження було експортовано в інші країни. Частка українського транзиту в експорті зернових та олійних становить там 80%. А експорт агропродукції із цих п’яти країн зріс на 18 мільярдів євро за 2022 рік», — наголосив Микола Сольський.

Він зазначив, що порівняно з минулим цього року очікується зменшення на третину обсягів експорту зернових та олійних культур з України до 46 мільйонів тонн за рік. Тож Україна зможе експортувати менше зерна, ніж торік, на 40%.

Микола Сольський підкреслив, що перед ухваленням таких рішень необхідне проведення досліджень згідно з європейськими правилами.

«Введені обмежувальні заходи треба скасувати. І стійкі рішення слід знайти в консультаціях за участю України. Нам потрібно приймати всі рішення спільно, дотримуючись принципів єдності та режиму внутрішнього ринку ЄС», — резюмував міністр.

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