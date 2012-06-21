В Україні станом на 1 серпня 2017 р. зібрано 26,9 млн т зерна ранніх зернових та зернобобових культур з 7,4 млн га, що складає 76% від прогнозних до збирання 9,7 млн га.
Середня врожайність склала 36,4 ц/га, говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
Як зазначається, вже зібрано пшениці 19,1 млн т з 4,9 млн га (77% від 6,4 млн га) при середній урожайності 39,0 ц/га, ячменю — 6,7 млн т з 2,0 млн га (81% від 2,5 млн га) при середній урожайності 32,5 ц/га, жита — 113 тис. т з 42 тис. га (24% від 172 тис. га) при урожайності 27,0 ц/га.
Вівса намолотили 62 тис. т з 24 тис. га (13% від 194 тис. га) при урожайності 25,4 ц/га, гороху — 986 тис. т з 379 тис. га (93% від 408 тис. га) при середній урожайності 26,0 ц/га.
Крім того, намолочено 1,9 млн т ріпаку з 706 тис. га (90% від 785 тис. га) при врожайності 26,8 ц/га.
Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових культур в господарствах Хмельницької — (54,7 ц/га), Івано-Франківської — (52,0 ц/га), Львівської — (50,3 ц/га), Чернівецької — (48,8 ц/га) та Тернопільської — (47,6 ц/га) областей.