Міністерство оборони у першому півріччі цього року профінансовано на 100% від запланованого. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник відомства Дмитро Гуцуляк, передає УНІАН. Для виконання заходів оборонної реформи на 2017 рік передбачено 64,7 мільярда гривень, що становить майже 2,5% ВВП. За словами речника, у першому півріччі 2017 року Міноборони за загальним фондом профінансовано на 100% від плану.
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Під час брифінгу Дмитро Гуцуляк також розповів, що українські військові льотчики відбули до Великої Британії для участі у міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air Tattoo - 2017». Речник повідомив, що цього року Україна буде представлена там двома літаками-винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76. Один з літаків Су-27 буде представлений впродовж трьох днів на статичному показі разом з транспортним літаком Іл-76. Інший бойовий літак Су-27 демонструватиме фігури вищого пілотажу.