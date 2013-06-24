Союзники з НАТО мають адаптуватися до довгострокових викликів у галузі безпеки й нарощувати обсяги фінансування оборони, адже повернення до ситуації, яка була до 2014 року, вже не буде. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на промисловому форумі НАТО у Стокгольмі, повідомляє Укрінформ.

«Коли війна завершиться, не буде повернення до ситуації, що була до цього. Ми постанемо перед агресивнішою росією, активнішим Китаєм та більш нестабільним світом. Тож маємо адаптуватися до цього на тривалий час», — наголосив Єнс Столтенберг. Він зауважив, що під час Вільнюського саміту в липні союзники погодилися збільшити оборонні витрати до щонайменше 2% ВВП. «Виклик полягає в тому, що промисловість має адаптуватися до ситуації, коли в умовах миру попит відносно невеликий. Проте він різко зростає в умовах кризи, що потребує значного збільшення обсягів виробництва, як це відбулося після початку російської війни проти України. Є два шляхи для розв’язання цієї проблеми: мати величезні запаси зброї або спроможності для швидкого нарощування виробництва. Така резервна спроможність має реальну ціну для суспільства», — зауважив Генсек НАТО.