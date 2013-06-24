Закупівлі Міністерства оборони за напрямом ресурсного забезпечення, зокрема харчування та речового забезпечення, повернулися на Prozorro. Цю практику буде поширено на інші види закупівель, які не підпадають під обмеження, передбачені правовим режимом воєнного стану. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час пресконференції «Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?»

«Міноборони повернулося на Prozorro і вже провело завдяки цій системі чергову закупівлю послуги з харчування для величезної кількості військовослужбовців Збройних сил. Тому вважаю, що це позитивне зрушення і ми зараз максимально підемо з всіма іншими видами закупівель, які не передбачають режиму ДСК або «Таємно», — зазначив Олексій Резніков.

Він повідомив, що в міністерстві здійснюють структурні зміни для запобігання корупційним ризикам: «Ми на шляху до переведення функції закупівель від департаментів Міноборони до сервісних агенцій. Перші мають займатися плануванням, стандартизацією, контролем якості, взаємодією зі Збройними силами, а комерційні питання мають передати відповідним агентствам. Уже створено агенцію, яка займається безпосередньо оборонними закупівлями. На стадії запуску агенція, яка відповідатиме за ресурсне забезпечення, тобто тилове».

Інший напрям — цифрова трансформація. Насамперед ідеться про програми забезпечення логістики.

Третій напрям — посилення антикорупційної інфраструктури. Зокрема, статус профільного підрозділу Міноборони підвищено з управління до департаменту, вдосконалюється робота територіальних підрозділів.

«У цьому процесі ми активно співпрацюємо з НАЗК. У нас спільні цілі і спільні цінності. Створення в НАЗК управління з формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони ми сприймаємо як дуже позитивний крок», — наголосив очільник оборонного відомства.