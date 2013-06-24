Закупівлі озброєння та військової техніки для ЗСУ проводитиме Агенція оборонних закупівель. Постанову, яка визначає агенцію службою державного замовника Міністерства оборони, ухвалив Кабінет Міністрів. Про це повідомив міністр Олексій Резніков.

«Агенція, яку ми створили 2022 року, відокремлена від апарату міністерства, що дає змогу звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів і скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ», — наголосив він.

Заступник міністра оборони Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у галузі національної безпеки і оборони, забезпечуватиме єдина національна агенція. Міністерство оборони залучає партнерів з Великої Британії, Норвегії й Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги в розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель і проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.