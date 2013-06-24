Відповідно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтори), зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації. Інформація подається в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 затверджено форму подання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлторами), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (далі — Інформація) до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтор несе відповідальність, передбачену ст. 1191 Кодексу.

Згідно з п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу порушення суб’єктом господарювання, який провадить посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтором), порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення (п. 1191.3 ст. 1191 Кодексу).

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтори), надсилають Інформацію за місцем своєї реєстрації.

Пресслужба Державної податкової служби України