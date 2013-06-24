Національна премія UEPA – це український національний етап відбору кандидатів на участь у європейській премії European Enterprise Promotion Awards (EEPA). UEPA призначена для нагородження тих, хто сприяє розвитку малого й середнього підприємництва на національному, регіональному та місцевому рівнях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Європейський Союз і надалі підтримує українські МСП через низку програм EU4Business, що, серед іншого, сприяють налагодженню нових зв’язків і інтеграції українських партнерів до європейських практик. Премія European Enterprise Promotion Awards, до якої вкотре долучається Україна, є одним із потужних майданчиків підтримки підприємництва, відзначення найкращих ініціатив, бізнес-мережування і лідерства. Цьогоріч завдяки широкомасштабній національній кампанії ще більше українських учасників дізналися про відзнаку і долучилися до конкурсу, в результаті якого найкращі проекти будуть представлені на європейському рівні й знову засвідчать талант і стійкість українців попри виклики війни», – зазначила координатор проектів у секторі конкуренції та підтримки бізнесу Представництва Європейського Союзу в Україні Ірина Губарець.

Серед експертного журі:

Юлія Козиркіна, начальник відділу розвитку підприємництва управління розвитку та підтримки підприємництва Мінекономіки

Андрій Ремізов, директор ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»

Оксана Продан, радник Голови Асоціації міст України

Оксана Миронько, керівник департаменту комунікацій Європейської бізнес асоціації

Юлія Федосюк, генеральний директор компанії UAPAY

Юлія Врублевська, координатор проектів Секретаріату UNIC

Тетяна Черницька, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету (КНЕУ)

«Нагороди Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA) є відмінною ініціативою для стимулювання підприємництва в Україні, акцентуючи увагу на прикладах успішної практики малих і середніх підприємств, урядів, муніципалітетів, неурядових організацій тощо, з яких інші можуть навчитися і впровадити у своїх конкретних умовах. З-поміж 120 заявок 6 були відзначені як переможці незалежним журі з підприємців, академіків, бізнесових асоціацій та ін., використовуючи прозору міжнародну методологію. Вітаю переможців. Сподіваюся й очікую, що ваші відмінні ініціативи продовжать позитивно впливати на зайнятість, інновації, експорт тощо, в часи, коли Україні це справді необхідно», – прокоментував міжнародний експерт з розвитку та стратегій малих і середніх підприємств Рікардо Пінто.

За результатами голосування журі визначено переможців у 6 номінаціях:

Номінація «Сприяння підприємницькому духу» – проект «Нова економіка Івано-Франківська». Він спрямований на підтримку нових кластерів інноваційної економічної діяльності. Зокрема, допомога у залученні грантового фінансування, семінари та робочі групи із менеджменту інновацій, нетворкінги, навчальні події, круглі столи, гостьові візити до бізнесу/мейкерів/науковців тощо.

Реалізатор – консорціум партнерів: виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, інноваційний центр Промприлад, урбаністична лабораторія METALAB, агенція економічного розвитку PPV та платформа Тепле Місто

Номінація «Інвестування в підприємницькі навички» – проект «Boot Camp». Мета Boot Cam – надати можливість молодим студентам здобути практичний досвід у реалізації соціальних проектів за допомогою IT технологій. Також познайомити їх з провідними IT-компаніями Харкова та показати можливості для їхнього розвитку у технічній галузі.

Реалізатор: громадська спілка «Харківський кластер інформаційних технологій».

Номінація «Підтримка цифрових технологій» – проект «Кліматичні Інноваційні Ваучери». Він спрямований на підтримку розвитку «зелених» ініціатив, надання грантів та вдосконалення інновацій.

Реалізатор: громадська організація «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор»).

Номінація «Покращення бізнес-середовища та підтримка інтернаціоналізації бізнесу» – проект «Розвиток міжнародного підприємництва». Програма спрямована на покращення бізнес-клімату в місті, співпраці між владою та бізнесом, підтримку малого й середнього підприємництва та розвиток підприємницьких ініціатив серед молоді.

Реалізатор: виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

Номінація «Підтримка сталої трансформації» – проект «Innovate4Ukraine: Climate&Energy Action». Проект підтримує інноваційні ідеї для збереження клімату та енергетики.

Реалізатор: громадська спілка «Мережа Глобального договору в Україні».

Номінація «Відповідальне та інклюзивне підприємництво» – проект «Імпакт Бізнес Акселератор». Ініціатива спрямована на покращення конкурентоспроможності та здатності бізнесу адаптуватися до змін.

Реалізатор: громадська організація «Імпакт Форс» (Impact Force).

«Розвиток Малого та середнього підприємництва – одна із пріоритетних задач Міністерства економіки. Адже від цього сектору залежить економічна стійкість країни загалом. Зокрема, саме МСП продукує близько 80% від загальної доданої вартості. Серед представників МСП в Україні ми можемо виділити тих, хто не лише розвиває власний бізнес, а і докладає зусиль до розвитку підприємництва вцілому. Саме такі компанії отримали відзнаку Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA) і представлять українських підприємців на європейському етапі конкурсу», – зазначив Олексій Соболев, Перший заступник Міністра економіки України.

Також журі обрали проект, який отримав гран-прі за найбільш креативну підприємницьку ініціативу. Відзнака дісталася проєкту «Розвиток міжнародного підприємництва». Мета проєкту – підтримка молодіжного підприємництва та розвиток підприємницьких навичок серед молоді міста. Реалізатор: виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

«Попри виклики український бізнес продовжує розвиватись, масштабуватись та підтримувати економіку. Так, українці вже зареєстрували через Дію понад 600 000 ФОПів. Саме тому, в межах національного проєкту Дія.Бізнес ми ініціюємо освітньо-грантові програми та надаємо безоплатні консультації. Участь у Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA) - це можливість для підприємців отримати визнання на всеукраїнському рівні та представити інноваційність українського бізнесу на міжнародній арені», – зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Крім того, експертне журі визначило переможців національної премії Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA). Вони отримали відзнаку та представлять Україну на європейській премії European Enterprise Promotion Awards (EEPA) в листопаді 2024 року в Угорщині.

Україну на європейські частині конкурсу представлять:

проект «Кліматичні Інноваційні Ваучери» . Реалізатор: Громадська організація «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор».

проект «Нова економіка Івано-Франківська – підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності (NEF)». Реалізатор — Консорціум партнерів: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, інноваційний центр Промприлад, урбаністична лабораторія METALAB, агенція економічного розвитку PPV та платформа Тепле Місто.

«Цьогорічні учасники національної премії UEPA 2024 продемонстрували велику різноманітність ініціатив, які націлені на розвиток українського підприємництва. Українські організації активно створюють та розвивають проекти з розвитку підприємництва з врахуванням різних аспектів ведення бізнесу та соціальних потреб суспільства. Проєкти учасників UEPA 2024 також показали, що український бізнес не тільки готовий до змін, але й здатний генерувати нові ідеї, які сприяють стійкому розвитку економіки країни. Це є гарним індикатором того, що екосистема підприємництва в Україні й надалі буде лише посилюватися та зміцнюватися», – зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Заявку на участь у конкурсі подали 119 аплікантів. Серед них: соціально відповідальний бізнес, державні та приватні організації, які відповідають за розвиток підприємництва в Україні.

Національна премія Ukrainian Enterprise Promotion Awards 2024 ініційована Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України та Офісом з розвитку підприємництва та експорту за сприяння проекту EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ Ukraine, Офісом ефективного регулювання BRDO та Civitta Ukraine за фінансової підтримки ЄС.

Нагадаємо, у 2022 році державна установа «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» (EEPO) здобула перемогу EEPA у категорії «Підтримка інтернаціоналізації бізнесу» презентувавши національний проект Дія.Бізнес.