Не секрет, що не всі випускники вищих і професійних навчальних закладів працюють за фахом. Причини різні. Одним ніяк не вдається влаштуватися на омріяну роботу. А інші не хочуть трудитися за спеціальністю, зазначеною в дипломі, тому що обирали її не до душі: їм було все одно, де вчитися, щоб отримати диплом. А ще декому здавалося, що йому до вподоби той чи той фах, а під час навчання зрозумів, що зовсім ні. Та й дисбаланс на ринку праці дається взнаки.
Загалом чимало і педагогів, і батьків зауважують, що підлітки до закінчення школи не можуть визначитися, ким хочуть бути. А звідси й чимало проблем.
Утім, вихід із ситуації є: школярам варто пройти тестування для визначення професійних здібностей. Для цього потрібно звернутися до Державної служби зайнятості. Як пояснив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, фахівці служби не лише проведуть тестування, а й зможуть проконсультувати щодо вибору майбутньої професії — від «як правильно обрати професію» до «в якому виші її можна здобути». Комп’ютерна обробка даних об’єктивна, а тому більш як на 90% збігається з реальною картиною. Також система надає перелік варіантів професій для обрання. Тестування можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості. За словами Валерія Ярошенка, старшо?класники не ігнорують такої можливості. Про це свідчать і цифри. Торік більш як 783 тисячі школярів скористалися послугами служби зайнятості. У прес-службі Державної служби зайнятості уточнили, що фахівці з профорієнтації надали хлопцям і дівчатам 783,5 тисячі консультацій, з них 241,8 тисячі — з використанням профдіагностичного інструментарію.
«За даними міжнародних організацій, майже половина молодих людей в Україні працює не за спеціальністю. Ці цифри свідчать про те, що до визначення майбутнього фаху потрібно підходити дуже виважено і приділяти цьому достатньо уваги. Коли людина знатиме, який тип роботи їй підходить за темпераментом і професійними якостями, шанси обрати правильну спеціальність буде набагато легше», — зауважив Валерій Ярошенко. Він радить школярам зробити це не пізніше дев’ятого класу. Хоча, звичайно, якщо діти пропустили цей термін, фахівці центрів зайнятості протестують і десяти- та одинадцятикласників.
Крім індивідуальних консультацій, для дітей, починаючи із середнього шкільного віку, в центрах зайнятості влаштовують групові заходи, під час яких розповідають про стан ринку праці в регіоні та загалом в Україні, проводять екскурсії на підприємства тощо.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»