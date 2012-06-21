Україна очікує від Міжнародного суду ООН у Гаазі рішень, що зупинять постачання Росією зброї на Донбас і відновлять функціонування Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Президента Петра Порошенка у Facebook.
«Ми очікуємо рішень, які зупинять поставки зброї на окуповану територію і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дадуть змогу припинити утиски етнічних українців і кримських татар, — написав глава держави. — Упевнений, що, незважаючи на тривалий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати швидке рішення у порядку забезпечення позову України».
Учора в Міжнародному суді ООН був другий день розгляду справи «Україна проти Росії», повідомляє УНІАН. Судді розглядають запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які мають захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядають як невідкладне питання.