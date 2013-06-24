12 жовтня, в рамках візиту на Щорічні збори Світового банку та МВФ Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з Генеральним директором Кредитної установи для відбудови (KfW) Стефаном Вінтельсом, членкинею Виконавчого директорату KfW Крістіане Лайбах та членом Комітету управління Крістіаном Крамером. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів Ольга Зикова та заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні та стан реалізації спільних проектів з KfW, які направлені на фінансування розвитку малого та середнього бізнесу, підтримку енергетичного сектору, здійснення енергоефективних заходів та відновлення соціальної та критичної інфраструктур.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував керівництву KfW за вагомий внесок у відновлення енергетичного сектору та інфраструктури, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, а також відзначив результативну співпрацю в рамках існуючого портфелю проектів KfW в Україні.

“Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема Уряду Німеччини та KfW, наша держава продовжує зберігати стабільність та, незважаючи на серйозні виклики перед фінансово-бюджетною системою країни, спричинені повномасштабною війною росії, своєчасно та у повному обсязі фінансувати першочергові бюджетні видатки”, - сказав Сергій Марченко.

Наразі обсяг портфелю KfW в рамках шести діючих інвестиційних проектів є найбільшим за весь період співпраці та складає 273 млн євро, а темп використання кредитних коштів у 2023 році є найвищим за останні роки.

У 2022-2023 роках KfW надав вагому підтримку енергетичному сектору України, яка сприяла безперебійному проходженню опалювального сезону в умовах енергетичного терору рф.

Також Уряд України та KfW активно співпрацюють у сфері підтримки малого і середнього підприємництва в рамках діяльності Фонду розвитку підприємництва.

Міністр фінансів відзначив внесок KfW у поглиблення співпраці між Німеччиною та Україною шляхом підписання спільної декларації. Нагадаємо, що 14 серпня 2023 року Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Лінднер підписали спільну декларацію про наміри посилення співпраці між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Німеччини.

Спільна декларація передбачає надання німецькою стороною консультативної підтримки українській стороні, зокрема у напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств. Обмін досвідом дозволить отримати доступ до найкращих європейських практик та значно покращити підготовку українських фахівців, у тому числі для прискорення нашої інтеграції до Європейського Союзу.

В результаті зустрічі сторони домовились продовжувати активний діалог для посилення співпраці між Україною та KfW, а також зміцнювати моніторинг та контроль за виконанням заходів з підготовки та реалізації спільних проектів для досягнення запланованих результатів.

Довідково

Кредитна установа для відбудови (KfW) – державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків Німеччини у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу.

Сфера діяльності KfW: підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища; фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я тощо); експортне та проектне фінансування; рефінансування.