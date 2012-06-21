Міністр соціальної політики Андрій Рева заспокоїв студентів, запевнивши, що жодного скасування стипендій не передбачається. Навпаки, у 2017 році фонд цих виплат зросте майже до п'яти мільярдів гривень.
Про це урядовець розповів в ефірі телеканалу ZIK.
За словами Андрія Реви, змінився лише порядок процедури виплат. Адже є академічні стипендії, які студенти отримують за успіхи у навчанні, і соціальні, які видають певним категоріям осіб.
«Із ними була повна плутанина, оскільки кожен вуз платив по-своєму. Тож зараз вирішилось, що академічні стипендії оплачуватиме Міносвіти, а соціальні – Мінсоцполітики», – зазначив міністр.
Соціальна стипендія наразі складатиме тисячу гривень.