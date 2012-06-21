Частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту за підсумками 11 місяців 2016 року становила 37,5%, що в абсолютних цифрах дорівнює 12,2 мільярда доларів і на 3,1% перевищує аналогічний показник 2015 року. Про це йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомляє УНІАН.
Частка Росії в загальному обсязі експорту, згідно з матеріалами міністерства, скоротилася до 9,8% і становила 3,2 мільярда доларів. При цьому до п’ятірки найбільших торговельних партнерів України також увійшли Єгипет (частка експорту 6,2% — 2 мільярди доларів), Туреччина (5,7% — 1,87 мільярда доларів) і Китай (5,2% — 1,7 мільярда доларів).
Щодо експорту до ЄС, то основними його статтями стали агропродукція, металургія, машинобудування, мінеральні добрива, деревина, продукція легкої промисловості, хімпрому. При цьому позитивну динаміку показав експорт деревини (зростання становить 15%) і продукції легкої промисловості (зростання на 10,2%).